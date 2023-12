Que faire en cas de réveil nocturne? Voici les conseils d’une experte en sommeil

On a toutes et tous déjà connu ça. On se réveille vers 3h du matin, presque en pleine forme, et on n’arrive plus à se rendormir. Voici ce qu’il faut faire et qu’il ne faut pas faire selon des experts dans ce genre de situation.

Selon des données de 2020, plus de 17% des adultes ont des difficultés à rester endormis une nuit complète tous les jours, ou presque. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Pour le Dr. Biquan Leo, experte en sommeil, le stress et l’anxiété, des facteurs environnementaux comme le bruit ou encore des températures trop basses ou trop élevées expliquent le plus souvent ces insomnies.

Première étape: restez dans votre lit

Que faire quand on se réveille en pleine nuit et qu’on n’arrive pas à se rendormir? Pour l’experte, la première chose à faire est de rester dans son lit, d’essayer de se détendre et d’essayer de se rendormir. Plus facile à dire qu’à faire, estimez-vous? Vous avez raison. Pour cela, elle conseille par exemple de recourir à des exercices de respiration ou d’écouter des «bruits blancs».

Si ça ne marche pas

Si après 10 ou 15 minutes, vous ne vous êtes pas rendormi, alors il est temps de sortir du lit, souligne le Dr. Biquan Leo. «Essayez d’aller dans un endroit calme et confortable à la maison, comme le canapé, et faites une activité calme et peu stimulante, comme lire un livre ou faire une activité apaisante, jusqu’à ce que vous vous sentiez à nouveau somnolent. À ce moment-là, retournez au lit.», recommande la spécialiste au New York Post.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire

Parallèlement, lorsqu’on se réveille en pleine nuit, il y a des choses à éviter absolument, comme le fait de consulter son téléphone et/ou de regarder l’heure. «Vérifier l’heure en se réveillant au milieu de la nuit est l’une des erreurs les plus courantes. Elle rendra plus difficile le retour au sommeil. Cela peut augmenter le stress et rendre l’endormissement plus compliqué», souligne-t-elle.