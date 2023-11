La NASA lance un service de streaming entièrement gratuit

La NASA va donc inaugurer une toute nouvelle plateforme entièrement gratuite, sans publicité et accessible à tous, avec au programme des événements en direct et toute une batterie de séries originales.

Service gratuit

Annoncé cet été, ce service de streaming a été baptisé NASA+. Il ne nécessitera aucun type d’abonnement. Il sera disponible depuis n’importe quel navigateur Web sur nasa.gov/plus, mais également via l’application mobile officielle de l’agence américaine, sous iOS et Android. Enfin, ceux qui le souhaitent pourront également en profiter sur leur téléviseur via leur système Apple TV, Roku ou encore Fire TV.