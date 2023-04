Ook in eerste middelbaar kan je nu blijven zitten

Nog niet alle middelbare scholen in Vlaanderen gaven hun eerstejaarsleerlingen een oriënteringsattest, dat zegt of de leerling geslaagd is (A-attest), van studierichting moet veranderen (B-attest), of moet zittenblijven (C-attest). Sommige scholen redeneerden dat het na het eerste jaar te vroeg is om al een attest te geven.