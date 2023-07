Wat maakt Dour anders dan andere festivals?

Een unieke line-up

Dour heeft iets totaal anders te bieden dan Rock Werchter (met de grootste namen uit de rockwereld) of Tomorrowland (met de bekendste dj’s van de planeet). De line-up van dit festival verzamelt een slimme mix van electro en rap, waardoor het een uitgesproken urban ambiance krijgt. Maar dat is niet alles. Er is toch ook een vleugje rock met onder meer dEUS, Phoenix en ook de vele artiesten op het nieuwe podium ‘Le Garage’, en daarnaast vind je er ook nog allerlei alternatieve muziek.

Is rap of electro niet meteen jouw ding? Dan zul je waarschijnlijk moeite hebben om je gading te vinden, maar de organisatoren hebben hun best gedaan om de line-up zo divers mogelijk te maken. Als je wel wild bent van die muziekstijlen, dan kun je hier naar hartenlust door het dak gaan. Oordeel zelf: Aphex Twin, The Blaze, Paul Kalkbrenner, Lomepal, Flavien Berger, Damso, Orelsan, Solomun, Tale of Us, allemaal komen ze naar Dour, voor een editie die zich nu al aankondigt als memorabel.

Ongelooflijke ambiance

Dour is echter in de eerste plaats een ambiance die je nergens anders vindt. Dag en nacht klinkt hier de kreet «DOUUUUREUUUUH», er zijn meetings van de ‘Chair Movement’ [mensen die opkomen voor de rechten van stoelen, met slogans die een plaats zouden verdienen in eender welke betoging, nvdr.], op de sociale netwerken wil de pagina #spotted amoureuze ontmoetingen vergemakkelijken, de bezoekers doen er alles aan om een echt gemeenschapsgevoel te creëren. Op festivals als Pukkelpop of Werchter kan de relatie tussen Franstaligen en Nederlandstaligen soms wat stroever verlopen, maar Dour verwelkomt Vlamingen, Brusselaars, Walen en alle andere gemeenschappen met even open armen. Gezelligheid is hier troef, en iedereen draagt dit ook in het hart. Het zorgt ervoor dat je nieuwe vrienden maakt en zotte momenten beleeft die je voor altijd zullen bijblijven.

Eén lang feest

Laten we een kat een kat noemen: als je vijf dagen naar Dour trekt, stop je beter een stevige portie moed in je rugzak. De festivalgangers komen er in de eerste plaats om te feesten, wat betekent dat rustige nachten er moeilijk te vinden zijn. Toch zeker als je op ‘Regular Camping’ verblijft, met voorsprong de levendigste van de logeerplekken. Een dag op het festival is bovendien sowieso niet rustgevend, met al het heen en weer sjokken tussen de podia en al het dansen, zingen en springen tijdens de concerten. Een beetje fysiek afzien is echter maar een kleine prijs voor het heerlijke muziekfeest waaraan je mag deelnemen. Als je bang bent dat je het niet redt, kun je natuurlijk ook altijd een dagje later aankomen, even gaan uitblazen of een dagje eerder vertrekken. Dan krijg je toch nog vier geweldige dagen voor een ticket dat verrassend betaalbaar blijft. Zeker omdat de prijzen van de meeste Belgische festivals opgetrokken zijn.

Dour: woensdag 12 tot en met zondag 16 juli.