Metro sprak met Bear’s Den op Rock Werchter: «Je denkt te weten wat liefde is, maar geloof me: you know nothing»

Het Britse duo Bear’s Den stal de banjo’s van Mumford & Sons om het publiek van Rock Werchter afgelopen vrijdag te trakteren op folkparels als ‘Agape’ en ‘All That You Are’. Metro kon leadzanger/gitarist Andrew Davie en drummer/bassist Kevin Jones spreken, luttele uren voor hun concert in The Barn.

Dag mannen! Hoe is het gesteld met de zenuwen?

Andrew Davie (foto rechts) : «We worden steeds nerveuzer naarmate de show dichterbij komt. Na al die jaren spelen de zenuwen toch nog steeds op voor elk optreden.»

Hoe voelt het om voor de derde keer op het podium van Rock Werchter te staan?

Kevin Jones (links): «Fantastisch! We hebben hier al zo’n fijne tijden beleefd, we kijken er heel hard naar uit om weer nieuwe herinneringen te maken.»

Wat vinden jullie van het Belgische publiek?

Andrew: «Ongelooflijk. Eerlijk waar: de eerste keer dat we hier speelden, hadden we nog nooit zo’n laaiend enthousiast publiek meegemaakt. Die show in The Barn in 2016 was één van de beste concerten die we ooit gespeeld hebben. De tweede keer was ook magisch, maar anders.»

Bij jullie tweede passage op Rock Werchter stonden jullie op het hoofdpodium. Waar gaat jullie voorkeur naar uit: Main Stage, of toch The Barn?

Kevin: «Puur uit nostalgie zeg ik The Barn. Dat eerste optreden van ons op die plek was zo’n bepalend moment in de geschiedenis van Bear’s Den. Bovendien is het een meer intieme setting: dat ligt ons beter, denk ik.»

De onlangs gereleaste EP ‘First Loves’ zal ongetwijfeld aan bod komen tijdens jullie concert straks. Vertelt een song als ‘Evelyn’ het verhaal van een relatie die jullie zelf ervaren hebben, of is het pure fictie?

Andrew: «Het is een combinatie van verschillende ervaringen die we hebben meegemaakt in onze jeugd. Een mengeling van verscheidene al dan niet bestaande vriendschappen, relaties en herinneringen. En de complexe verhouding die we hebben met liefde zelf.»

In ‘Summer & Smoke’ zing je: ‘I don't feel alive / But when I'm with you I really do’. Is de eerste liefde sowieso de meest speciale?

Andrew: «Ik denk dat het beginstadium van elke romantische relatie intens en spannend is. Daar zit een bepaalde schoonheid in. Maar de grootste inspiratie voor de EP was het vaderschap. Niets kan je daarop voorbereiden. Je denkt te weten wat liefde is, maar geloof me: you know nothing. Ik ondervind nu voor de eerste keer aan den lijve wat ouderlijke liefde inhoudt: mijn dochter wekt zo veel intense liefde en blijdschap bij me op – een gevoel dat lijkt op voor het eerst verliefd worden als broekventje. Ik herinner me wat mijn moeder tegen mij zei als kind: ‘Je zult nooit weten wat liefde is, tot je het zelf ervaart.’ Dat geldt ook voor het ouderschap.»

«Maar los daarvan gaat bij elke nieuwe liefde een totaal nieuw universum open. Daarom heb ik de EP ‘First Loves’ gedoopt: het voelt elke keer opnieuw aan als de eerste keer.»

Is liefde het allermooiste gevoel?

Kevin: «Ja, maar ook het meest beangstigende. Omdat liefde ook gevaarlijk en verschrikkelijk kwetsbaar kan zijn. Zoals Andrews vaderschap: je bent dan kwetsbaar via iemand anders dan jezelf. (tegen Andrew) Houdt die uitspraak steek?»

Andrew: «Helemaal. Mooi verwoord.»

De liefde van jullie publiek komt volgens mij door jullie authenticiteit; er is niets ‘gemaakt’ aan jullie, de songs komen hoorbaar uit het diepste van jullie zielen. Is die puurheid jullie grootste aantrekkingskracht?

Andrew: «Da’s heel leuk om te horen, maar wij denken er anders over. Laat het me zo stellen: als we andere, makkelijkere manieren zouden kennen om songs te schrijven, zouden we geen seconde twijfelen ( lacht ). Ik hou ervan om songs te schrijven op momenten dat het moeilijk loopt in mijn leven. Weet je: als alles op wieltjes loopt en je goed in je vel zit, ga je in de pub zitten met je vrienden. Als het tegenzit, is het lastiger om de juiste woorden te vinden. Als ik mij aan de schrijftafel zet, weet ik meestal niet eens wat ik op papier wil zetten. Het lied ontstaat gewoon vanzelf.»

«Door mijn gevoelens ook in die moeilijke momenten te delen met Kevin – die ik heel erg vertrouw – durf ik het aan om mijn ziel bloot te leggen bij een groter publiek. Het overweldigt ons telkens weer als we merken dat mensen zich in mijn emoties herkennen: heel mooi en krachtig.»

«Er is niet echt een antwoord op de vraag hoe je met moeilijke momenten in je leven moet omgaan, maar die gedachten en gevoelens uitdrukken verzacht het leed. Of het nu via een liedje of een schilderij is: probeer te communiceren. Het helpt.»

Tot slot: ik hoorde dat jullie grote fans zijn van Tamino. Hij speelt na jullie in The Barn: gaan jullie kijken?

Kevin: «Absoluut! Van zodra we bekomen zijn van onze eigen set.» ( lacht )

Wat trekt jullie aan in zijn muziek?

Kevin: «Hij haalt veel uit klassieke literatuur en poëzie, ook voor ons grote inspiratiebronnen. En hij heeft de beste stem van België.»