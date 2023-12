Betrapt met een boek: «Bestaat er al een comic book over Chinese geneeskunde?»

Wakker worden bij je lief in Brussel, lunchen in Sint-Niklaas en voor het donker terug naar huis. Björn U. (44) is al even onderweg. «Ja, toch al drieëntachtig bladzijden lang.» De kleurrijke cover van ‘Marbles– Mania, Depression, Michelangelo and Me’ valt op in de wagon. Binnenin vormen de zwart-wittekeningen van Ellen Forney grafische memoires van een kunstenaar die lijdt aan (maar geniet van) een bipolaire stoornis.

«Ook mijn hersenen werken anders dan de gemiddelde of neurotypische persoon. Mijn vriendin, die zelf ook comics maakt, leende me deze ochtend dit boek. Een heel fijn gebaar. Het is totaal iets anders dan wat ik normaal lees. Ik lees meer kennisboeken, over tai chi, Qi gong of Chinese geneeskunde. Misschien kunnen ze daar ook eens een comic book over maken! Of wie weet bestaat het gewoon al.»