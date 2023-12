Naar deze muziek luisteren we het vaakst op kerstdag

Het is de mooiste tijd van het jaar, en daar hoort een streepje muziek bij. Welke artiesten worden naast Michael Bublé het vaakst gestreamd? En welke kersthits mogen naast ‘All I Want for Christmas Is You’ van Mariah Carey prijken? Spotify deelt de muziek trends van het seizoen.

De heersers van het kerstgenre

• Het meest gestreamde kerstalbum wereldwijd dit jaar is “Christmas” van Michael Bublé, dat ook Spotify's meest gestreamde kerstalbum aller tijden is.

• Wereldwijd wordt hij gevolgd door Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande en Frank Sinatra als Spotify's meest gestreamde kerstartiesten.

• In België is de koningin van de feestdagen niet te verslaan. Mariah Carey blijft stevig op #1 staan, gevolgd door Michael Bublé, Wham!, Ariana Grande en Sia.

De soundtrack van het seizoen

Er is een generatiestrijd gaande over de meest gestreamde kerstnummers. Zo staan er tracks uit de jaren ‘90, ‘80 en ‘50 in de wereldwijde top 5. Belgische luisteraars verkiezen dan weer klassiekers en nieuwere releases.

De best scorende kerstnummers wereldwijd zijn dit jaar

1. “All I Want for Christmas Is You” van Mariah Carey (1994)

2. “Last Christmas” van Wham! (1984)

3. “Rockin’ Around The Christmas Tree” van Brenda Lee (1958)

4. “Jingle Bell Rock” van Bobby Helms (1957)

5. “Santa Tell Me” van Ariana Grande (2014)

De best scorende kersthits in België dit jaar zijn:

1. “All I Want for Christmas Is You” van Mariah Carey (1994)

2. “Last Christmas - Single Version” van Wham! (2023 - het origineel dateert uit 1984)

3. “Snowman” van Sia (2018)

4. “Santa Tell Me” van Ariana Grande (2014)

5. “Rockin’ Around The Christmas Tree” van Brenda Lee (1958)

Instant klassiekers

Als het gaat over nieuwere kersthits (uitgebracht in de afgelopen vijf jaar), staan deze nummers wereldwijd aan kop qua aantal streams:

1. “Merry Christmas” van Ed Sheeran en Elton John

2. “Santa, Can’t You Hear Me” van Ariana Grande en Kelly Clarkson

3. “Christmas Tree Farm” van Taylor Swift

4. “Like It’s Christmas” van The Jonas Brothers

5. “Winter Wonderland - Spotify Singles” van Laufey

Leuk weetje: Dit jaar werd er, behalve in december, het vaakst kerstmuziek gestreamd op 26 november - en over de hele wereld wordt kerstmuziek het vaakst op zondag gestreamd.