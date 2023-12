Betrapt met een boek: «De film met Zendaya laat maar een derde van het boek zien»

Lisa V. (31) keert terug naar zee met ‘Dune’. «Het was al even geleden dat ik het gelezen had, dus ik dacht: ik lees het nog een keer.» Dune is een sciencefictionroman uit 1965 van de Amerikaanse schrijver Frank Herbert. Het boek speelt zich af op de woestijnplaneet Arrakis en is het verhaal van de jongen Paul Atreides, die moet regeren over een onherbergzame wereld waar het enige waardevolle ‘spice’ is, een drug die het leven kan verlengen en het bewustzijn kan verbeteren.