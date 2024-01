Betrapt met een boek: «Ik wou meer te weten komen over autisme, omdat het dicht bij huis is»

«Of het moeilijk is om voor mijn boek te kiezen in plaats van mijn gsm op de trein? Nee, eigenlijk niet, alhoewel, ik was nog even aan het chatten, aan het afspreken en voor het je het weet blijf je toch in de app steken. Maar nu leg ik mijn gsm echt weg, want ik heb mijn boek mee.» Titia B. (42) is onderweg van Oostende naar een concert in Gent, en straks terug, met ‘Desnoods de hele wereld’. Een verhaal van Eva Louise Bakker over Anna, een persoon met autisme die op een dag een ontdekt dat er onverwacht dertigduizend euro op haar bankrekening staat. «En daar kan ze niet mee om. Ik zit nu in de helft en ze begint voorzichtig iets te ondernemen.» Voor Anna is de trein nemen naar een tante al een overwinning en zo begint haar wereld langzaamaan uit te breiden. «Ik wou meer te weten komen over autisme, omdat het dicht bij huis is. En dit is een verhaal maar het is ook informatief, en dat maakt het bijzonder.»