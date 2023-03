Nieuwe trend op TikTok: maandstanden als maatstaf voor je liefde (VIDEO)

Het vergelijken van je maanstanden met die van je partner is dé nieuwste trend op TikTok. Je zou zo kunnen checken of je al dan niet voor elkaar gemaakt bent.

Verschillende stemmen beweren al langer dat de mens en de maan meer verbonden zijn dan we denken. Hoe de maan een invloed heeft op de getijen van het water en wij voor 70 % uit water bestaan, lijkt voor het internet geen toeval. Dat een nieuwe TikToktrend gebaseerd is op maanstanden verbaast ons dan ook niet.

“I love you to the moon and back”

TikTok vond een manier om de maan te romantiseren in een nieuwe trend. Gebruikers controleren de maanfases van de dag (en die-hards het uur) waarop ze geboren zijn en vergelijken die van hun partner. Zo achterhalen ze hoe goed ze bij elkaar passen en of hun liefde in de sterren geschreven is. Ze schuiven de twee maanstanden over elkaar (zie video) en als de manen perfect bij elkaar passen, zijn ze voor elkaar bestemd.

Aan de slag

Er zijn een paar manieren waarop je de maanstandtrend zelf kan doen. Wij zochten voor jou de makkelijkste manier, waarbij je het minst aantal apps hoeft te downloaden. Je surft naar phasesmoon.com en van daaruit navigeer je naar “birthday moon” in het hoofdmenu. Je vult zowel jouw verjaardag als die van je partner in. Daarna maakt de website een video met jullie twee manen.

Exact dezelfde maanfase

Naast de perfecte liefdesmatch, zijn er nog andere types relaties te lezen in de manier waarop jullie manen zich kunnen verhouden. Twee exact dezelfde maanfases noemen we ‘twin flames’, letterlijk vertaald als tweelingsziel. Ze zouden twee helften van een geheel zijn. Er wordt gedacht dat ‘twin flames’ één ziel vormen die gedeeld werd over twee lichamen, terwijl ‘soul mates’ twee verschillende zielen vormen die op een ongelofelijke manier met elkaar in verbinding staan.