Nationale feestdag: Wat voor feestelijks staat er op het programma?

Op vrijdag krijgen we eerst tussen 16 en 18 uur de traditionele militaire parade. Die zal passeren voor de tribune van de vertegenwoordigers van het land en de koninklijke familie, opgesteld voor het Koninklijk Paleis in Brussel. In totaal nemen 1.345 vrouwen en mannen aan de optocht deel, niet enkel militairen maar ook werknemers van maatschappelijke organisaties. Naast de militairen, met 59 voertuigen van de landmacht, en 109 veteranen, zullen ook 70 jongeren meestappen in de parade.

Naast die parade wordt een groot militair dorp opgezet in het Warandepark. Daar zullen 380 leden van Defensie aanwezig zijn om 30 voertuigen te demonstreren, waaronder drones en een onderscheppingsboot. De allerkleinsten kunnen een hindernissenparcours afleggen. Via die activiteiten wil het leger zichzelf in de kijker zetten. «De voorbije vier jaar hebben 10.000 vrouwen en mannen zich aangesloten bij het leger», zegt minister Dedonder. «Ik ben er trots op dat jongeren interesse tonen om het leger te versterken. We hebben een nieuwe wervingscampagne opgestart, en ik nodig iedereen die geïnteresseerd is uit om op de nationale feestdag een bezoekje te brengen aan het militaire dorp.»