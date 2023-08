Rusland stuurt voor het eerst sinds 1976 onbemande ruimtemissie naar de maan

Roscosmos laat weten dat een Sojoez-draagraket is «geassembleerd» op de Vostotsjni-kosmodroom in het Verre Oosten van Rusland voor de lancering van de Loena 25, die moet landen in de buurt van de zuidpool van de maan, «op moeilijk terrein». De vlucht zal naar verwachting «vier en een halve tot vijf en een halve dag» duren, volgens gegevens gepubliceerd door Roscosmos en geciteerd door het officiële persbureau Tass.

Het laatste ruimteschip dat de -toenmalige- Sovjet-Unie naar de maan lanceerde, was de Loena 24. Die bracht in augustus 1976 een bodemmonster van de maan terug naar aarde.

ESA verbrak samenwerking met Rusland

Deze lancering is de eerste missie in het nieuwe Russische maanprogramma en komt op een moment dat Moskou de samenwerking met Peking in de ruimte wil versterken, te midden spanningen met westerse ruimtevaartmogendheden inzake de oorlog in Oekraïne.