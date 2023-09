DNA-bewijs pleit Amerikaan 48 jaar later vrij van verkrachting (video)

Een Amerikaanse man die een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat voor een verkrachting die hij niet had begaan, is bijna vijftig jaar later vrijgesproken dankzij nieuw DNA-bewijs. Dat heeft het parket van Westchester County, nabij New York, gemeld.

Leonard Mack, die inmiddels 72 jaar oud is, werd in 1975 gearresteerd in de plaats Greenburgh, zo’n 25 kilometer ten noorden van New York. Hij zou een tienermeisje hebben verkracht dat met een ander meisje van school naar haar huis in een grotendeels witte wijk liep. De politie had een zoektocht naar een zwarte verdachte afgeroepen en pakte kort daarna Mack op, een zwarte man.

Dankzij een campagne van het Innocence Project is DNA-bewijs bovengekomen dat ten tijde van Macks veroordeling niet beschikbaar was. Daaruit bleek dat niet Mack de dader was, maar een «veroordeelde zedendelinquent, die nu de verkrachting heeft bekend», aldus het parket in een verklaring.

Executie

Volgens de National Registry of Exonerations zijn sinds 1989 575 ten onrechte veroordeelde mensen vrijgesproken op basis van nieuwe DNA-testen. Onder hen waren 35 mensen die in afwachting waren van hun executie.

Slechts 13,6% van de totale Amerikaanse bevolking is zwart. Toch was volgens de National Registry of Exonerations meer dan de helft van de 3.300 mensen wier veroordelingen tussen 1989 en 2022 werden vernietigd, zwart.

