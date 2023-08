Kindje overprikkeld? Deze oordoppen bieden soelaas

Gehoorcomfort

Met Loop Engage Kids helpt het Belgische oordoppenmerk kinderen van 6 tot 11 jaar de rust terug te vinden. Dit door dezelfde innovatieve en ruisonderdrukkende technologie die te vinden is in de Engage-oordoppen voor volwassenen. Ze zorgen niet voor gehoorbescherming, wel voor gehoorcomfort. Dit kan zijn op de speelplaats, thuis wanneer je probeert te lezen maar een van je ouders besluit te stofzuigen, op een verjaardagsfeestje, op het vliegtuig, in de bioscoop, op de kermis of in de speeltuin,... Of voor neurodivergente kinderen.