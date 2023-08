MIVB-tramlijn 18 officieel geopend aan station Albert in Vorst

Lift

Halte Albert is sinds kort voorzien van een lift voor mensen met een beperking en telt twee ondergrondse verdiepingen. Op verdieping -1 vinden reizigers de tramsporen terug, op verdieping -2 zal in de toekomst ook het perron voor de metro aangelegd worden. De tramterminus op verdieping -1 ontvangt tramlijnen 18, 4 en 7. Een eventuele verlenging van lijn 7 richting Vorst wordt bestudeerd en behoort tot de toekomstmogelijkheden.

De wanden van de nieuwe halte worden gesierd door kunstwerken van fotografiestudenten van verschillende Brusselse scholen. De foto’s moeten hun interpretatie delen over een wijk in verandering. «Het doel van dit tijdelijke kunstproject is om de buurt binnen te brengen in het Albertstation», zegt MIVB.