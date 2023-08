Ontdek Tim Burton’s Labyrinth in Brussel

Zoals de naam al suggereert, omvat de beleving een intrigerend labyrint dat uitnodigt om een eigen weg te banen en te verdwalen in een ontdekkingstocht. Tim Burton heeft het treffend omschreven als een «fantastische kermis». Deze opmerkelijke reis voert je door het creatieve universum van de regisseur, producent, schrijver en kunstenaar. De expositie neemt je mee naar het duistere en magische bos van ‘The Corpse’s Bride’, laat je de kleurrijke personages herontdekken uit ‘Edward Scissorhands’, ‘Charlie and the Chocolate Factory’, en ‘Beetlejuice’, en dompelt je onder in de buitengewone werelden van ‘Alice in Wonderland’ en ‘The Nightmare Before Christmas’.