Ook Groot-Brittannië heeft af te rekenen met hittegolf, ongezien voor september

In Wisley, ten zuiden van Londen, was het donderdag 32,6 graden Celsius. Daarmee werd het record van eerder dit jaar, 32,2 graden op 10 en 25 juni, overtroffen.

Eerder was het wel eens erg warm in september, maar de duur van de hittegolf is ongezien. Vier dagen na elkaar was het warmer dan 30 graden en ook vrijdag zal de gemiddelde temperatuur vermoedelijk boven de 30 graden uitkomen. Dat is meer dan het vorige record, zegt het nationale weerkundige instituut Met Office.