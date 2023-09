Verwen jezelf met gratis cadeautjes op je verjaardag

Je verjaardag duurt zolang je wil: een dag, een week, waarom niet een maand? En het lijstje dat hieronder volgt, zal daar zeker bij helpen: gratis eten of gratis tickets voor de film, je vindt in de lijst vast wel iets wat je zal bekoren.

Eten en drinken

- Dunkin’ Donuts

Is de taart thuis op? Trek dan naar een Dunkin’ Donuts-filiaal bij je in de buurt. Installeer ten laatste de dag voor je verjaardag de app op je smartphone en vul je geboortedatum in. Je krijgt vervolgens een voucher voor een gratis donut naar keuze op je verjaardag.

- Neuhaus

Krijg je maar niet genoeg van al die zoetigheid? Schrijf je dan zeker in voor de nieuwsbrief van Neuhaus, de Belgische chocoladeproducent én uitvinder van de Belgische praline. Volgens Promojagers krijg je een gratis doosje pralines opgestuurd op je verjaardag.

- Collect&Go

Wie een bestelling plaatst bij Collect&Go van Colruyt krijgt gratis chocolade! Maak eerst een Xtra-account aan, waarop je een verjaardagsmail zal ontvangen. Voeg vervolgens een pak Côte d’Or melkchocolade van 150gr toe aan je winkelmandje, haal je boodschappen binnen de twee weken af en krijg je pak melkchocolade mee naar huis!

- HEMA

Bij de HEMA krijg je gratis een pak stroopwafels op je verjaardag als je in het bezit bent van een HEMA extra kaart, oftewel hun klantenkaart.

Activiteiten

- Bobbejaanland

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Bobbejaanland en ontvang op je verjaardag een code voor 40% korting op tickets voor jou en drie vrienden voor jullie volgende bezoek.

- Efteling

Ook bij de Efteling in Nederland kan je korting krijgen op je toegangsticket als je je inschrijft voor de nieuwsbrief en je geboortedatum in je profiel invult. Je ontvangt dan namelijk een actiecode voor 12 euro korting op het ticket Reus. Zo betaal je slechts 36 euro per persoon. De korting geldt voor minimaal twee en maximaal zes tickets.

- Lago-zwemparadijs

In alle Lago-zwemparadijzen zwem je op je verjaardag gratis, of je nu 4 of 99 jaar wordt. Je kan je Happy Birthday ticket reserveren via de website.

- Kinepolis

Kinepolis trakteert je graag op een gratis filmticket voor je verjaardag. Vul je ‘My Kinepolis’-account voor 80% in en geef aan dat je de ‘My Kinepolis’-newsletter wil ontvangen. Van zodra dat in orde is, kan je gratis naar de film op de dag van je verjaardag of de dag erna.

- ZOO Antwerpen

Ben je jarig en woon je in de stad Antwerpen? Dan krijg je op de dag van je verjaardag gratis toegang tot de ZOO op vertoon van je A-kaart én identiteitskaart (of Kids-ID). Producten

- Yves Rocher

Schrijf je in op de nieuwsbrief van cosmeticamerk Yves Rocher en ontvang een speciale verjaardagsaanbieding: -50% op alles (behalve groene punten, composities en geschenksets) en ontvang een extra gratis cadeau bij elke bestelling.

- Rituals

Ontvang een gratis doucheolie naar keuze van Rituals. Je cadeau wacht op je bij je eerstvolgende aankoop in de winkel of in de webshop. Vergeet je niet eerst in te schrijven voor de nieuwsbrief.

- Dreamland

Ook Dreamland viert je verjaardag. Schrijf je in voor hun verjaardagsprogramma en laat je in één van de winkels verrassen op de dag van je verjaardag. Druk op de verjaardagsbel, ga op de verjaardagstroon zitten en word verrast met een leuk cadeautje.

Check altijd eerst de actievoorwaarden.

