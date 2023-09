WOW. Ultrasporter Matthieu Bonne slaagt in wereldrecordpoging en zwemt 131 kilometer

De redder uit Bredene zwom 131 kilometer in 60 uur en 55 minuten in de Golf van Korinthe in Griekenland. Daarmee heeft hij het record gebroken van olympiër Neil Agius die 125,7 kilometer in open water had afgelegd.

Hevige wind

Bonne was donderdag aan zijn wereldrecordpoging gestart, een dag later dan gepland door hevige wind en te hoge golven. Hij werd ondersteund door een team van negen personen in een beleidingsboot en aan wal. Hij koos voor de Golf van Korinthe in Griekenland omdat hij daar meer dan 100 kilometer in een rechte lijn kon zwemmen en omdat het water daar een pak warmer is dan in de Noordzee. Maar het was kouder dan verwacht waardoor Bonne het extra lastig had bovenop de inspanning en het slaaptekort. De laatste kilometers had hij ook erg veel last van gezwollen lippen door het zoute zeewater.