Xander De Rycke kondigt opnieuw extra show in Lotto Arena aan

Xander De Rycke slaat opnieuw toe. Enkele maanden geleden kondigde hij een nieuwe editie van ‘Xander De Rycke houdt het voor bekeken’ (HHVB) aan in Lotto Arena Antwerpen:een comedyspecial over het voorbije film- en televisiejaar in Vlaanderen. De show verkocht aan sneltempo uit en amper een paar uur later werd al een extra voorstelling toegevoegd. Ook die is nu helemaal volzet, waardoor een derde zich aandringt: Xander De Rycke houdt het voor bekeken op donderdag 28 december 2023 in Lotto Arena Antwerpen.