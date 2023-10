5x Halloweenfeestjes in Brussel: van een club die opstaat uit de doden tot een rave voor zondaars

C12 - Call of Dirty: All Sinners’ Eve

Call of Dirty, een queer feestcollectief met als thuisbasis de C12, organiseert een avond vol hyperpop en techno. Nu-rave duo Promis3 gooit nilliesschijven in de mix, Stella K brengt vrolijke beukers en Safety Trance, die nauw samenwerkte met Arca, steekt reggaeton in een nieuw jasje. Halloween outfits zijn geadviseerd.

C12, vanaf 23:00

Tickets: 17 euro (3rd wave)

Grasmarkt 116, 1000 Brussel

Recyclart – From Athens to Brussels with love

Naar stilaan jaarlijkse traditie neemt ‘From Athens to Brussels with Love’, dat zoals de naam doet vermoeden Athene en Brussel dichter bij elkaar brengt, de Recyclart over. En dat doen ze alweer met een spooky, maar beloftevolle line-up: Bora Bora B2B Neda, Röze, Infinity Division (live) en Bat. Dresscode: Techno Monster. Wat dat ook mag betekenen.

Recyclart, vanaf 22:30

Tickets 10 euro, 12 euro aan de deur

Manchesterstraat 13-15, Sint-Jans-Molenbeek

Madame Moustache – Back from the dead

Madame Moustache herrijst uit de assen! Na een allesvernietigende brand, zetten de eigenaars de club voorlopig verder op een nieuwe locatie: casino The Viage. Verder blijft het concept ongewijzigd: de hele avond wordt popmuziek van de jaren 60 tot nu gedraaid. Maar er is meer, verklapten ze aan Bruzz: «Madame Moustache zal helemaal gezombifyd worden.» Dat betekent: Thriller-taferelen, maar ook burlesque dansers, een roulette met shots en een waarzegster die tarotkaarten leest .

The Viage, vanaf 22:00

18 euro VVK, 22 euro ADD

Anspachlaan 30 1000 Brussel

Jardin Hospice – Halloween party

Jardin Hospice, de gezelligste tuin van Brussel, zet zijn deuren open voor een naar eigen zeggen «epic» halloween feest. DJ’s van dienst zijn hun huisdj’s ‘Ramses IV’ en ‘Eriiog’. Kostuum zijn optioneel, en de inkom gratis.

Jardin Hospice

Gratis

Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel

Brasserie ILLegaaL : Muito Kaballa

De band Muito Kaballa komt uit Keulen naar Brussel en brengt Hybrid Grooves mee. Denk: afrobeat, jazz, soul, hiphop, samba en rumba. Hun muziek is veelzijdig en varieert van «easy listening» tot «hard-hitting». Daarna volgt een avond waarop je de heupen los zal kunnenschudden op Sebcat, Collignon, Kenza, Far Away en Rafael Aragon. Tip: wie verkleed is, krijgt korting op zijn ticket.

Brasserie ILLegaaL

10 euro (cash)

Bollinckxstraat 300, 1190 Vorst