Antwerpen viert opnieuw Boekenmaand in november

De stad Antwerpen zet ook dit jaar haar schouders onder Boekenmaand in november. De hele maand lang kan je meer dan honderd activiteiten beleven rond boeken en verhalen, en alles wat daar enigszins mee verbonden is.

Aan Boekenmaand nemen naast de stad tal van culturele organisaties, bibliotheken en boekenwinkels deel. Je kan er auteurs ontmoeten, workshops volgen, lezingen of voorleessessies volgen, of theatervoorstellingen bijwonen.

Vrijdag ging Boekenmaand van start met het muziek- en literatuurfestival Crossing Border in De Studio. Hedendaagse schrijvers, dichters en muzikanten lieten er allerlei genres en kunstvormen samensmelten. Daarbij kwamen ook internationale namen zoals Michel Faber, Connie Palmen, Teju Cole en Deepti Kapoor langs.

Een van de andere eerste grote afspraken van Boekenmaand vond zaterdag plaats in Bibliotheek Permeke, met het festival ’De 24 uur van Permeke’. Er kwamen auteurs, muzikanten en dj’s langs, er waren lezingen en korte interviews, maar ook installaties en workshops. In diezelfde Permekebibliotheek kan je op woensdag 8 november ook nog terecht voor een VR/AR-workshop voor kinderen. Ze leren er woorden en beelden in een eigen virtuele omgeving te plaatsen.

Andere opvallende activiteiten zijn een ’edit-a-thon’ in het Letterenhuis waarbij je kan bijdragen aan Wikipedia-pagina’s over Vlaamse jeugdliteratuur, en het festival Graffix over strips, illustraties en grafiek in De Studio. Je kan nog dit weekend ook deelnemen aan het BoekHandelWandelWeekend. Met een kaart van de Antwerpse binnenstad op zak kan je de mooiste boekhandels, boekencafés en literaire huizen van Antwerpen ontdekken, al dan niet gegidst door een auteur of dichter. Op elk van de locaties valt ook nog iets te beleven.

Eindigen doet Boekenmaand opnieuw in Permeke, met het Vertelfestival. Op 25 november staan er lezingen en voorleessessies gepland, op 26 november kunnen kinderen hun woordkunsten tonen. Een heuse Boekenbeurs is er ook dit jaar niet in Antwerpen, daarvoor moet je in Boektopia in Kortrijk zijn.

Alle praktische info staat op boekenmaand.antwerpen.be.