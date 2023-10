Brussel: zaterdagnacht staat in teken van Museum Night Fever 2023

Museum Night Fever, of de nacht van de musea, trekt dit jaar opnieuw met een veelzijdig programma naar de bezoekers. Expositie Animalia in Train World, een Drag Show in ‘art et marges museum’, begeleide rondleidingen in Kanal, of een performance over ratten versus mensen in het Riolenmuseum van Brussel. Wie de nacht wil wegdansen kan terecht in Botanique of C12.