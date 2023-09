Concerttour van Taylor Swift vier weken lang te zien bij Kinepolis

De razend succesvolle Eras Tour van het Amerikaanse popidool Taylor Swift verschijnt volgende maand op het witte doek in ons land. Kinepolis vertoont vanaf 13 oktober het concert vier weken lang in al haar bioscopen.

Sinds Taylor Swift in maart 2023 met de Eras Tour begon, slaat de zangeres het ene na het andere record aan diggelen. Meer dan een miljoen mensen woonden een concert bij van de tour, die in 2024 ook naar Europa komt.

Toch hoeven Belgische fans niet zo lang te wachten, want in oktober kunnen ze in alle Kinepolis-bioscopen naar een concertfilm van de show kijken. Die zal bijna drie uur duren. Eerder deze maand ging in de Verenigde Staten de ticketverkoop voor de bioscooprelease van de Eras Tour van start, en dat zorgde meteen voor een record aan verkochte bioscooptickets in voorverkoop op één dag.

Prijzen niet toevallig gekozen

Tickets voor ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ zijn vanaf vandaag te koop en beginnen vanaf 19,89 euro voor volwassenen en 13,13 euro voor kinderen jonger dan 14 jaar en mindervaliden. De prijzen zijn enerzijds een knipoog naar het album ‘1989’ van Swift, dat op 27 oktober (opnieuw) verschijnt, en anderzijds is 13 het geluksgetal van Swift, die geboren is op 13 december.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ is te bekijken in Kinepolis Antwerpen, Braine, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Rocourt en Palace Liège. Tickets kunnen aangekocht worden via de website van Kinepolis.

