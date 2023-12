Dour maakt eerste namen bekend

Dour vindt plaats van 17 juli tot 21 juli. Maandag startte de ticketverkoop dus het werd hoog tijd dat de organisatoren de eerste namen bekendmaakten.

Techno, Drum and Bass, Hardstyle

De ruggengraat van het festival, De Balzaal, met haar gigantische schermen, lasers en immense dansvloer in openlucht, heeft Dour Festival tot een niet-te-missen halte gemaakt in het internationale elektronische muziekcircuit. In 2024 hebben we er afspraak met de nationale held Amelie Lens, de Noord-Ieren van Bicep – die er hun audiovisuele liveshow ‘Chroma’ komen voorstellen, de lieveling van de Franse elektronica TRYM – die ook visuals meebrengt voor de exclusieve show ‘MILLENIUM’, koningin Honey Dijon met haar sets die ode brengen aan de grondleggers van de house, technofenomeen OGUZ en de hardgroove van de Canadese Chippy Nonstop.

Aanhangers van drum and bass, hardtrance, dubstep, frenchcore en jungle kunnen hun lusten naar sub-bassen, dikke beats en snelheden boven 150 BPM botvieren op de liveset van de graag geziene CHASE & STATUS, Belgische trots Netsky, Frans hardstyle genie Creeds en de jungle R’n’B van Nia Archives.

Punchlines en kappen

Na de release van zijn mixtape ‘J000.$’, het op z’n kop zetten van de rap game zonder enige promo en de aankondiging van nieuwe muziek voor 2025, hebben we prompt de rode loper uitgerold voor de terugkeer van Josman naar Dour Festival in 2024. Luidji, de classe de la classe van de rap over de Franse grens, komt voor een eerste keer naar Dour, net als de gekapte Kekra, de rijzende ster van Venezolaanse reggaeton MJ Nebrada en de Nigeriaanse rap en spoken word sensatie Obongjayar.

Pop, Jazz en Nu-metal

Zoals altijd geeft Dour Festival weer een podium aan live en instrumentale muziek. Ezra Collective, met hun blend van afrobeat, jazz en hiphop keert terug naar het windmolenpark, net als het monument met de engelenstem James Blake. Maar er zijn ook nieuwkomers van monumentale schaal op Dour: de Belgische band Puggy komt hun laatste album ‘Never Give Up’ brengen. De Française Zaho de Sagazan, goed op weg om een icoon te worden in het Franse muzieklandschap, tekent ook present voor een eerste keer DOUREUUUH! En tot slot: 50% Limp Bizkit, 50% Linkin Park, 100% toewijding aan de heropleving van Y2K nu-metal, coverband Bizkit Park hun versie brengen van de hymnes van System Of A Down, Deftones en more.

