Hangar en Paradise City Festival organiseren 10 uur durende rave in Gare Maritime

Cameron Heal van Hangar: «Hangar en Paradise City Festival delen samen een lange geschiedenis. We krijgen al jaren de kans om een podium te hosten op hun prachtige festival, dus we zijn erg enthousiast om nu samen te werken aan dit gloednieuwe evenement in Brussel. Het team van Paradise City Festival is als familie voor ons». Volgens de organisatoren zijn al zo’n 5.000 tickets verkocht. Meer namen worden binnenkort toegevoegd aan het affiche.