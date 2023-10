Nog geen weekendplannen? Leer over digitale kunst, ontdek nieuw talent op de planken en drink een lambiek

Connecting

t.e.m. 3/12

Brussel - Acht internationale kunstenaars komen vanaf dit weekend naar KANAL-Centre Pompidou om ons aan het denken te zetten over een van de hot issues van deze tijd: de relatie tussen mens en technologie. Technologie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Maar welke waarde hebben onze online relaties? Wat betekent vriendschap via platformen en avatars? En is er plaats voor liefde in de metaverse? De kunstenaars onderzoeken hoe technologie en emoties zich tot elkaar verhouden, en de expo wordt verrijkt met talks, nocturnes, kinderactiviteiten, rondleidingen en zelfs mindful bezoeken. Mis dit openingsweekend niet!

EXIT

7/10

Eeklo - In een grote, indrukwekkende installatie met een draaiende muur en zwevende deuren bewegen vier individuen door de ruimte. Ze lopen, botsen, klimmen, balanceren en transformeren. Zijn ze onafhankelijk van elkaar, of hebben ze elkaar juist heel hard nodig? EXIT is een spannende circusvoorstelling waarbinnen beweging, partneracrobatie en evenwicht samenvloeien. Een adembenemend straffe voorstelling, geselecteerd voor het Theaterfestival van dit jaar. Deze zaterdag komt de voorstelling naar Eeklo, en neem vooral je kroost mee, want EXIT is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

We gaan deur!

7/10

Maasmechelen - De deurenkomedie is een onverslijtbare formule, zeker wanneer Bruno Vanden Broecke plaatsneemt in het regisseursstoeltje. Samen met de spelers van Trappelend Talent maakte hij een absurdistische komedie vol verwarring, spelplezier en misverstanden. In We gaan deur! volg je een amateurgezelschap tijdens de generale repetitie. Eén ding is glashelder: de spelers zijn nog niet klaar. Niet klaar met hun personages, niet klaar met hun tekst. We zien de ploeg eerst voor, daarna achter de schermen, waarbij de stress - en de hilarische chaos - gewoon doorgaat. Trappelend Talent is trouwens een mooi initiatief: Vanden Broecke probeert met dit lanceerplatform beloftevolle jonge makers en spelers een zetje te geven richting het brede publiek. Vertrouw op zijn neus voor talent, en ga kijken!

Foto K. Broos

New Horizons. Dieric Bouts festival

nog t.e.m. 14/01

Leuven - Dit najaar viert Leuven haar belangrijkste schilder: de vijftiende-eeuwse Dieric Bouts. Deze Vlaamse Meester was vernieuwend voor zijn tijd en blijft tot vandaag inspireren in kunst, cultuur en wetenschap. Het festival ging pas van start, en het hele najaar lang kan je je nog verheugen in expo’s, wandelingen, theater en meer. Hoogtepunt is de expo in M Leuven, waar veel van zijn kunstwerken voor het eerst weer samen komen in zijn thuisstad. De tentoonstelling confronteert Bouts' oude kunst met moderne beeldcultuur van bijvoorbeeld sportfotografen, filmmakers en game-ontwikkelaars. Dit weekend kan je ook naar de première van BLIK, een theatervoorstelling van Het nieuwstedelijk, die begint met een wandeling door Leuven.

Maand van de Lambiek

nog de hele maand oktober