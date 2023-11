Pretpark Walibi voor het eerst open tijdens kerstvakantie

In de zone Glowing Greetings voeren kerstbomen en notenkrakers de boventoon. Een kerstmarkt met achttien chalets strijkt neer in het Alpin Village. Iets verderop, in Frozen Land, kunnen bezoekers schaatsen en kijken naar ijsspektakels. De speeltuin aan de overkant van het meer wordt ten slotte voor even het Polar Playground.