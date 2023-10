Recordeditie van Antwerp Marathon schiet uit de startblokken

Zoals steeds trekken de verschillende wedstrijden langs tal van bekende plekken in de Scheldestad. De start van de marathon en halve marathon vindt dit jaar plaats in het Droogdokkenpark, waarna een passage langs het Havenhuis volgt en de lopers verder naar de binnenstad trekken, langs de Scheldekaaien, Het Steen en het Zuid. De marathon gaat daarna richting Hoboken, het Schoonselhof en het Kiel om via Antwerp Expo en Zurenborg weer de stad binnen te trekken. Beide afstanden doen ook onder meer de Meir, Groenplaats en Grote Markt aan. Onderweg is heel wat animatie voorzien.