UITTIPS. Boterhammen in het Park, Biënnale Hedendaagse Kunst en de gezelligste rommelmarkt van Gent

Boterhammen in het Park

01/9

Brussel - Alweer zwoegend aan het werk? Dan heb je ongetwijfeld nood aan een leuke middagpauze en/of vrijdagavondactiviteit. Tot en met vanavond verwent AB je met gratis Nederlandstalige muziek tijdens je lunchpauze, in het Warandepark in Brussel - jawel, Boterhammen in het Park is intussen een begrip. Vandaag spelen Laïs en Frank van der linden ten dans terwijl jij ene met kaas uitpakt, en als je gewoon blijft zitten - niet zeggen aan de baas - pik je vanavond nog BLCK MAMBA mee op de Feeërieën, het avondprogramma van AB aan dezelfde sfeervolle muziekkiosk. De nazomer is er om van te genieten, toch?

Fluisterfeest

03/09

Antwerpen - Babykunst is een trend, en gelukkig maar. Ook de allerjongste oortjes hebben recht op hun portie zinnenstrelend plezier, zij het dan in de juiste omstandigheden, uiteraard. Het Fluisterhuis is zo’n organisatie die precies weet wat de allerkleinsten nodig hebben, en deze zondag organiseert het op STORMKOP een klinkend feest voor nieuwsgierige oren vanaf 0 jaar. Baby’s en jonge kinderen kunnen in een veilige en vertrouwde context verhalen luisteren, snoezelen en bouwen. Sommige activiteiten zijn betalend, andere zijn gratis - geen enkel excuus dus om niet alleen je baby of peuter maar ook je buurman, oma of beste vriend mee te brengen.

Op de paarse heide

nog tot half september

Maasmechelen - Een zee van paarse bloemen? Nee, we hebben het niet over de beroemde (en intussen nogal platgelopen) boshyacinten. Wel over de toverachtige heidestruikjes, die volop bloeien van half augustus tot half september. Dat gebeurt op verschillende plekken in Vlaanderen, maar dus ook op de Mechelse Heide in Maasmechelen - een van de grootste heidegebieden in Vlaanderen en deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanuit Toegangspoort Mechelse Heide wandel je of fiets je tussen de paarse pracht. Vanaf de Kikbeekbron geniet je dan weer van een waterrijk landschap waarin half wilde konikpaarden grazen tussen helderblauwe waterplassen en ruige heide. Laat je je rondleiden door een echte ranger: elke eerste en derde zondag van de maand - en dus ook dit weekend! - zetten parkrangers je op weg met tips en achtergrondinformatie.

Rommelmarkt Prinsenhof

3/9

Gent - Zeg nooit zomaar 'rommelmarkt' tegen een van de oudste, grootste en gezelligste rommelmarkten van Gent. Het Prinsenhof - waar volgens de legende de wieg van Keizer Karel stond - is ook zonder kraampjes een prachtige historische plek om in rond te dwalen, maar deze zondag krijg je daarbij nog eens het gezelschap van duizenden koopjesjagers. De rommelmarkt op het Prinsenhof is vooral een rommelmarkt waar particulieren en buurtbewoners staan, en de sfeer is meestal top: klapstoeltje, cavaatje en kleine prijsjes - je kent het. De dekenij organiseert daarrond ook de jaarlijkse Prinsenhof-buurtfeesten en dat betekent dat er ook muziek, eten en drinken zal zijn. Ambiance op zijn Gents, kortom!

Biënnale Hedendaagse Kunst

nog t.e.m. 10/09

Aalter - Dit weekend trapt de 21ste editie van de Biënnale Hedendaagse Kunst af en daar wil je absoluut bij zijn. Niet alleen omdat deze expo, waar fris en jong beeldend talent aan bod komt, zich afspeelt in het schilderachtige decor van het Kasteel van Poeke, maar vooral omdat muzikant, en creatieve duizendpoot Bent Van Looy er de eregast is. Bovendien heeft de Biënnale niet alleen een artistiek doel - een podium bieden aan aanstormend talent - maar ook een sociale insteek: de opbrengst van de verkochte kunstwerken gaat naar een goed doel. Dit weekend opent de expo voor publiek en sponsors, maar kom vooral zondagochtend eens een kijkje nemen en pik een aperitiefconcert van de Dixie Stompers mee.