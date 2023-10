UITTIPS. Comedy voor Generatie X, een bloemenbanket in Laarne en een jeugdtheaterklassieker

Badje vol met stroop

14/10

Meulebeke Dit is er eentje voor de Generatie X-ers! Guga Baúl en Jonas Van Thielen (je kent hen van ‘Tegen De Sterren Op’, ‘The Masked Singer’) nemen je mee op een trip down memory lane - naar de Vlaamse televisiecultuur van de jaren 1980 en 1990. Wie kent ze nog: Postbus X, Kulderzipken, De Droomfabriek ... Zelfs jongere generaties die de series nooit zagen hebben er ongetwijfeld van gehoord - ze zijn erfgoed geworden. Spilfiguur van het grappige en ontroerende verhaal dat Baúl en Van Thielen opbouwen is de Vlaamse oppergod van de comedy, onsterfelijk in films als Hector en Koko Flanel: Urbanus.

Bloemenbanket

t.e.m. 15/10

Laarne Op een boogscheut van Gent vind je het schitterende Kasteel van Laarne, een van best bewaarde waterkastelen van het land. De eerste steen van dit middeleeuwse slot werd gelegd in de dertiende eeuw. Je vindt er nog steeds uitzonderlijke meubels, wandtapijten, schilderijen en een schilderachtige binnenkoer. Laat dit grootse kasteel nu net de locatie zijn voor een opvallende bloemententoonstelling! Dit weekend kan je er een heus ‘Bloemenbanket’ bezoeken: een expo vol kleurrijke bloemendecoraties voor op tafel. Een tiental kunstenaars liet zich inspireren door de sfeer van het kasteel en creëerde fleurige kunststukjes waarvan je mond openvalt. Scherpen al die gedecoreerde tafels ook je honger aan? Chef kok Bart Gossye en zijn team openden een pop-up bar in het kasteelpaviljoen. Geef dit weekend je ogen (maar ook je rammelende maag) de kost!

Nuits Sonores

nog t.e.m. 15/10

Brussel Waar kan je uit de bol gaan op een unieke mix van elektronische en hedendaagse muziek? In Brussel natuurlijk, tijdens de Nuits Sonores, waar avontuurlijke oren zich dit weekend te goed doen aan ongehoorde mixes. Voor het eerst strijkt het festival ook neer in Les Ateliers Claus in Sint-Gillis en Brasserie iLLeGaaL in Vorst, en bovendien trekken twee gastcuratoren aan de touwtjes. Op vrijdag is dat Richie Hawtin: dj, producer, muzikale spindoctor en ontwerper van zijn eigen modecollectie en zijn eigen sake (!). Hij bedenkt een line-up waar Philip Glass en Miles Davis elkaar broederlijk de hand reiken. Op zaterdag belooft Haai de hele nacht muziek te kiezen die is zoals zijzelf: grenzeloos, veeleisend, ongeremd. Voor wie zondag uitgeteld in de touwen ligt: stuur je kinderen naar het filmconcert: Pierre Bastien en zijn orkest voorzien een live soundtrack bij Japanse animatiefilms.

In de ban van schoonheid

nog t.e.m. 14/04 2024

Brussel Ken je het Stocletpaleis op de Tervurenlaan in Brussel? Deze prachtige villa werd ontworpen door Josef Hoffmann (1870-1956) en staat ondertussen op de Unesco Werelderfgoedlijst. De Weense architect creëerde wel meerdere pareltjes. Tijdens zijn carrière werd hij dé referentie in het Weense modernisme, een stijl die komaf maakte met de art nouveau die Brussel tot dan toe overspoelde. Het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel eert de architect met een grote retrospectieve tentoonstelling. De tentoonstelling is samengesteld uit alom bekende werken afgewisseld met zeldzame stukken uit privéverzamelingen. De verhaallijn wordt opgefleurd door biografische details en nieuwe, nooit eerder bestudeerde gegevens. Dit alles om jou te verleiden om kennis te maken met deze spilfiguur uit het modernisme, en zijn 60-jarige carrière.

My Sweet Panther

13 & 14/10

Antwerpen Het figurentheater Froe Froe en de bijzondere acteurs van Theater Stap slaan de handen in elkaar voor een echte klassieker - neen, geen Shakespeare, maar het onderschatte Het bezoek van F. Dürrenmatt. Het bezoek is het verhaal van een aan lager wal geraakte stad. Alle fabrieken gingen failliet en daardoor ging de hele gemeenschap ten onder. Iedereen zit in de miserie. Plots is er een lichtpuntje. Multimiljardair Claire keert terug naar haar geboortestad en wil die uit het slop trekken… in ruil voor gerechtigheid. Wat volgt is een spannend verhaal waarbij - spoiler! - een zwarte panter door de stad sluipt. Iedereen vanaf twaalf zal genieten van de unieke interactie tussen poppen en acteurs.