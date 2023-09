UITTIPS. De verfilming van een Vlaamse bestseller, klassieke muziek op avontuurlijke paden en acrobaat-dansers op de tonen van experimentele rock

WIL

vanaf 27/9

Vlaanderen & Brussel - Hij ging deze week in première op het Filmfestival van Oostende, en vanaf nu knalt hij in de zalen: ‘WIL’, de verfilming van de gelijknamige bestseller van Jeroen Olyslaegers. In Antwerpen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog speelt zich een verhaal af van liefde, conformisme en corruptie. Twee jonge Antwerpse politiemannen worden gedwongen om tijdens de bezetting jacht te maken op Joden. Gelijktijdig steunen ze ook het verzet. En te midden van alle chaos en geweld wordt Wil smoorverliefd op Lodes zus Yvette. Hoe red je jezelf, je geliefden en de Joden uit de klauwen van de bezetter? Tim Mielants verfilmde het verhaal met een cast vol kleppers van eigen bodem: Matteo Simoni, Stef Aerts, Els Dottermans, Koen De Bouw en Jan Decleir.

Rattus

nog t.e.m. juni 2024

Brussel - Voor je begint te gillen... de rat is toch eigenlijk een aandoenlijk beestje, niet? In het Riolenmuseum weten ze er alles van - van ratten én van onze ongegronde angst voor deze knaagdieren. Want wat weten we eigenlijk echt over deze beestjes? Het is tijd om een paar vooroordelen en stereotypen over deze soort van tafel te vegen. Dat doet het museum via de tentoonstelling Rattus die zich uitstrekt over alle ruimtes van het museum. De expo is speels, interactief en rijk geïllustreerd met video’s en foto’s - jawel, probeer het nu maar. Tijdens dit ‘themajaar’, gewijd aan de rat, voorziet het Riolenmuseum bovendien in ontmoetingen met wetenschappers en rattenverdelgers. Dit wordt hét jaar van de rat!

The Nature of the Game

nog t.e.m. januari 2024

Brussel - Spelen is een basisbehoefte. Kinderen doen het in alle tijden en overal ter wereld. Denk maar aan Bruegels Kinderspelen uit de 16e eeuw, een kunstwerk dat een grote indruk maakte op kunstenaar Francis Alÿs toen hij het - als kind - voor het eerst zag. Ook Alÿs zelf is een speelvogel. In WIELS toont deze Belgische artiest films en schilderijen van schijnbaar onschuldige kinderspelen, maar ‘The Nature of the Game’ zit vol boeiende tegenstellingen. De kinderspelen die hij al sinds 1999 documenteert via schilderkunst, tekenkunst of video zijn immers niet los te zien van hun ernstige context. In conflictgebieden als Congo of recent nog Oekraïne schuurt de onschuld van het kinderspel met ons besef van de gewelddadige situaties er rond. Laat je dus niet misleiden…

BE-ROERT

29/9 -1/10

Sint-Truiden - Klassieke muziek op avontuurlijke paden, te midden van prachtige, eeuwenoude locaties. Dat is zo ongeveer het succesrecept van BE-ROERT, een vernieuwend festival voor klassieke muziek in Sint-Truiden. Vrijdagavond is het in de Minderbroerderskerk de beurt aan de beste strijkersensembles, zaterdag vormt de Begijnhofkerk met zijn fascinerende muurschilderingen het decor voor werk van onder meer Arvo Pärt. Op zondag zijn er Liedjes met wortels XL van Zonzo Compagnie. Muzikant Jan Van Outryve en zijn band brengen folksongs van over de hele wereld, gesprokkeld door muziekarcheoloog Alan Lomax, die met zijn bandopnemer onder de arm de wereld afreisde om deze volksliedjes voor de geschiedenis te bewaren. Muziekplezier voor jong en oud gegarandeerd!

Foreshadow

29-30/9

Gent - Alexander Vantournhout is intussen een grote. De West-Vlaamse danser en circusacrobaat veroverde de laatste jaren in ijltempo alle binnen- en buitenlandse harten met spannende en toegankelijke voorstellingen als Aneckxander en VanThorhout - in die laatste deed hij gevaarlijke dingen met een reusachtige voorhamer. Nu maakt hij een stuk met meerdere dansers. Op de tonen van experimentele rock bewegen de acrobaat-dansers als tandwielen van een collectieve lichaamsmachine. Ze dagen elkaar én de zwaartekracht uit. Voor zijn bewegingsmateriaal vond Vantournhout opnieuw inspiratie in de dierenwereld. Deze keer laat hij zijn dansers zoals hagedissen of gekko’s tegen een muur opklimmen. Benieuwd hoe dat eruitziet? Wij ook!