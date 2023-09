UITTIPS. Wisknutselfestival, kraampjesmarkt voor poëzie en één van laatste zomerfestivals

Re:lict

nog t.e.m. 24/09

Diest - Een festival in het teken van… elektriciteit? Het is eens iets anders! En in Diest zorgen ze dat dat, tja, vonken geeft. Het Re:lict festival viert dit weekend honderd jaar elektriciteit in Diest met een waaier aan knetterende activiteiten in geestige thema’s als ‘stroomstoot’, ‘aarding’ of ‘black out’. Onder het eerste thema vallen bijvoorbeeld stevige rockconcerten van female fronted rockbands zoals High Hi, en bij ‘aarding’ denken ze in Diest aan een heerlijk stadsontbijt voor grote en kleine eters, terwijl Radio Oorwoud voor de muziek zorgt. Verder zijn er kaarslichtconcerten, een ‘open vuur diner’ onder de Schaffense Poort en nog veel meer. Hopelijk springt de plon niet!

Foto Relict

Poetik Bazar

nog t.e.m. 24/09

Brussel - De Hallen van Schaarbeek zijn dit weekend de verzamelplaats voor poëtische zielen en dichterlijke harten, want Poetik Bazar - een unieke kraampjesmarkt voor poëzie - serveert lezingen, ontmoetingen, concerten, workshops en veel meer rond de hedendaagse poëzie in al haar diverse verschijningsvormen. Er is dus plaats voor het geschreven en gelezen woord (met een focus op poëzie uit Québec), maar evengoed voor muzikale en grafische explosies van poëtisch talent. Duik de diepte in tijdens een workshop of laat je op sleeptouw nemen voor een poëziewandeling, maar volg vooral je hart. En o ja, mis wel de ‘Tuktuk Book Tour’ niet van Gaëlle Clark, die met haar dichtbundels zal rondrijden in de wijk en poëzie zal brengen op publieke plaatsen.

Whispering Leaves

24/09

Gent - Nog geen zin om afscheid te nemen van de zomer? Snuif dan nog wat de Indian summer op tijdens de laatste festivals. In Gent borrelt en fluistert er iets in het struikgewas - dat zal Whispering Leaves zijn, een programma van intieme, rustige concerten dat je deze zondag meeneemt naar unieke locaties. In goed verborgen Gentse tuinen geniet je van singer-songwriters van bij ons of van klaagzangen uit de mediterrane wereld, van frivole Franse opera en van geluidskunst die je oren doet flapperen. Onder meer sopraan Emma Posman en kleinkunstenaar Jan De Smet lokken je verleidelijk vanuit het ritselende gewas en leggen je de vinger op de lippen.

Foto R.V.

Human Playground

nog t.e.m. 05/11

Antwerpen - Homo ludens: de mens is een spelend wezen en dat zullen we geweten hebben. Fotografe Hannelore Vandenbussche reisde de wereld af om sport en spel in beeld te brengen op spectaculaire locaties en in adembenemende portretten. ‘Human Playground – Why We Play’ brengt maar liefst 31 uiteenlopende sporten en spelen samen, en de oogst was zo oogstrelend dat Hannelore er ook een gelijknamige Netflix-serie (met acteur Idris Elba) van mocht maken. Wat we uit deze expo onthouden? Dat de mens overal dezelfde is, want overal ter wereld wordt er, hoe verschillend ook, met elkaar gespeeld. Als dat geen hoopvolle vaststelling is!

Foto Hannelore Vandenbussche

Wisknutselfestival

23/09

Gent - Wat hebben wiskunde en knutselen in godsnaam met elkaar te maken? Meer dan je denkt! Deze zaterdag wordt in de Sint-Barbarakerk in Gent een Wisknutselfestival gehouden, waarin handige handen én breinen ervaren hoe wiskunde eigenlijk ons hele leven doordrenkt. Er zijn een tiental knutselactiviteiten te beleven die allemaal een band hebben met de wonderlijke wereld van de wiskunde. Geduldige begeleiders staan klaar om mogelijke breinbrekers te helpen kraken, maar ook ouders en grootouders mogen uiteraard een handje toesteken. Al het nodige materiaal is ter plaatse aanwezig en de knutselwerken kan je achteraf mee naar huis nemen. Inschrijven hoeft niet, dus kom gewoon langs!