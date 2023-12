Vakantietip: Winterlicht in Bokrijk

Bokrijk is gesloten tijdens de wintermaanden, maar in de kerstvakantie zwaaien de poorten van het openluchtmuseum open voor zes gezellige avonden. Verdwaal in een vuurdorp vol poëtische installaties en mysterieuze personages, loop een gigantische muzikale reus tegen het lijf en eindig in het nostalgische feestdorp met een vintage kermis en allerlei lekkers. Verder geniet je van theater- en circusvoorstellingen en demonstraties weven, glasblazen, smeden en brood bakken.