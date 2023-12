Vakantietip: Woeste stadsverhalen in Antwerpen

Deze wandeltocht vol fantastische vertellingen is een bruisende mix van straattheater en historische verhalen. Met een excentrieke kistenmaker als gids ga je op zoek naar de ware ziel van de Antwerpse burcht het Steen. Daar dwalen geesten rond als getuigen van een woest verleden. Luister naar straffe verhalen over aanstormende vijanden, dappere ridders en snode booswichten, ontwar feiten en fabels en beleef een wilde rit door de geschiedenis van het middeleeuwse Antwerpen. Geschikt voor al wie jong van hart is, en niet terugschrikt voor rammelende kettingen.