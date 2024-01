Vakantietip: Zeldzame en onmisbare topstukken in het MAS

Deze expo brengt wereldberoemde kunstwerken samen in het MAS, topstukken die anders verspreid zijn over heel Vlaanderen of nooit toegankelijk zijn voor het publiek. Meer dan twintig grote en kleine musea, kerken, bibliotheken en particuliere verzamelaars hebben hun werken tijdelijk uitgeleend.Je kunt werken bewonderen van o.a. Hugo van der Goes, Rubens, Ensor, Magritte en Bacon, samen met kostbaar zilver en middeleeuwse manuscripten.