Wat is er te doen dit weekend? Een nachtelijke museumuitstap, tweedehandspret en de Belgische comic con

Museum Night Fever

21/10

Brussel - Slechts één ticket en wel 33 musea op een avond? Met Museum Night Fever is het mogelijk. Ieder Brussels museum heeft een ander programma, voor elk wat wils. Het Muziekinstrumentenmuseum staat de hele avond in het teken van muziek en concerten. Op naar de volgende locatie! Daar geraak je gemakkelijk met een van de historische pendelbussen van het Trammuseum. Neem een kijkje in het Museum voor Natuurwetenschappen waar de expo ‘GIANTS’ loopt. Hier kom je meer te weten over de gigantische dieren die ooit op de aarde rondzwierven. Sluit de avond af met een bezoek aan het Autriquehuis. Drink een glas biologisch bier of wijn en placeer een dansje in een van de gezellige salons. Laatste oproep voor een goedgevulde culturele avond!

Dag van de Kringwinkel

21/10

Vlaanderen - Op zoek naar goedkope buitenkansjes? In heel Vlaanderen kan je zaterdag binnenspringen in kringwinkels om de Dag van de Kringwinkel te vieren. Scoor een ‘nieuwe’ outfit, decoratie of pik een workshop of activiteit mee. In de Kringwinkel van Blankenberge kan je tussen 14.30 en 15.30 uur terecht voor een ijsje, in Roeselare daarentegen ben je de hele namiddag welkom voor het repair café. Bovendien ontdek je in de kringwinkels in Vlaams-Brabant extra groot aanbod met unieke stukken en originele hebbedingetjes. En je geniet er ook van een hapje en een drankje. Wat zeg je ervan, shopke doen?

De Jazzontspooring

22/10

Harelbeke - Trakteer jezelf op een muzikaal uitje met De Jazzontspooring en verheug je nu al op een magnifieke line-up. Om 19 uur start het Wajdi Riahi Trio, dat de nadruk legt op de Brusselse jazzscene met vele invloeden. Daarna komt tenorsaxofonist Oded Tzúr op het podium. Hij vermengt blues met Indiase raga’s, joodse gebeden en klassieke muziek tot een universele taal. Tot slot eindigt de avond met het Harold López-Nussa Quartet. Luister naar dit kwartet en waan je in de straten van Havana. Verwacht je aan een mix van Cubaanse popmuziek en jazz, alsook ritmes uit reggaeton en swingende mambo met volgende instrumenten: piano, contrabas, drums en een harmonica. Een echte aanrader voor jazzfans.

FACTS

21 & 22/10

Gent - Het is weer zover: ontsnap aan de realiteit en neem een duik in het wondere universum van FACTS. In deze Belgian comic con zijn alle fans van films, series, videogames, gezelschapsspelletjes, cosplay, superhelden, anime en andere popcultuurfenomenen welkom. Stel je vraag in een Q&A of ga op de foto met wereldberoemde acteurs, waaronder Mark Williams, Arthur Weasley in ‘Harry Potter’ of Christopher Judge, bekend van ‘Stargate SG-1’ en ‘God of War’. Koop merch, Japanse manga of zelfs toverstokken op de Geek Market. Neem een kijkje in de enorme bordspellenhal, ga op speeddate met andere geeks, kijk de cosplay-show en test een kartingbaan waarin een virtuele wereld 360° om je heen wordt geprojecteerd. Ga je mee op ontdekking door deze wondere wereld vol magie?

Familiedag C-mine

22/10

Genk - Een tip voor de gezinnen met een nog lege agenda dit weekend: zondag is het Familiedag in C-mine, voor al wie jong is van lichaam én geest. Kinderen gaan samen met hun (plus)(groot)-ouders op zoek naar hoe ze het gevoel ‘boos zijn’ het best kunnen uitbeelden op papier, in beweging, door de ruimte, in de lucht… Kinderen kunnen ook een feesthoedje maken dat past bij hun humeur. Daarnaast is er een speelse dansworkshop waarin samen dansen centraal staat en groot en klein dus het perfecte team vormen. Help mee om een heus dansfeest te laten ontbranden op de eerste Thé Dansant. Niet te vergeten: er zijn een piñata én taart.

