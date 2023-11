Zondag 26 november is Dag van de Wetenschap : op honderden plekken in Vlaanderen kan je dan gaan experimenteren, ontdekken, creëren en bestuderen. Bouw je eigen raket, tover een hologram uit je smartphone, maak een testrit met een graafmachine of leer vliegen met een drone: op Dag van de Wetenschap is iedereen een professor.