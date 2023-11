Weekendtip: Grafixx in Antwerpen

Wrijving geeft vonken! Deze herfst zoekt Grafixx in De Studio in Antwerpen naar spanningen binnen het werkveld van strip, illustratie en grafiek. De botsende ideeën van een nieuwe selectie internationale kunstenaars ontvouwen zich in tentoonstellingen, workshops, lezingen, screenings, performances en het onmisbare zine fest — met publicaties in kleine oplage van over de hele wereld. Een zinderende boost voor oog en brein, voor jong en oud!