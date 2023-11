Weekendtip: kortfilmfestival in Leuven

Nog tot 2 december is Leuven de achtergrond van het grootste kortfilmfestival van België. Het festival koos de beste kortfilms uit een recordaantal van 3.240 inschrijvingen uit 93 verschillende landen. Die inzendingen worden getoond in een Vlaamse en een Europese competitie. Het kortfilmlandschap gaat alle kanten op: er worden korte docu's, animatiekortfilms en live-action fictie kortfilms getoond. Dit jaar is er ook een focus op Oostenrijk, er zijn themaprogramma's over klimaat en de ruimte én zoals steeds is er een artist in focus.

Big Names, Short Films

Dat is dit jaar Tim Mielants. Recent bracht hij 'Wil' nog naar de grote zalen, maar ooit zette hij zelf zijn eerste stappen op het festival. Kortfilmfestival is niet alleen een viering van alles kortfilm, maar ook een springplank voor jong filmtalent. Tim Mielants is niet de enige die er zijn carrière startte, heel wat jonge makers worden er gelanceerd. Daarnaast is er ook ruimte voor gevestigde namen, in categoriën zoals Big Names, Short Films. Elk programma bestaat uit meerdere films die je ongetwijfeld verrassen, er is een VR-vertoning en ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Vanuit de zaal kan je zelf ook je stem laten horen want het publiek bepaalt (uiteraard!) de publieksprijs.