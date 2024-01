Weekendtip: Krasse koppen in Antwerpen

In het KMSKA in Antwerpen staat het gezicht. De eerste grote expo ‘Krasse koppen’ sinds de heropening toont de ontwikkeling van een nieuw genre, dat van de tronie. In de 17de eeuw piekt immers de interesse voor de tronie, het oude woord voor gezicht. Kunstenaars als Peter Paul Rubens, Rembrandt en Johannes Vermeer zetten al hun talent in om het gelaat te schilderen. Tronies zijn vaak kleine werkjes, verbluffend geschilderd, getekend of gegraveerd. In deze intieme werken kom je dichter dan ooit bij de kunstenaar.