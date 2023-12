Weekendtip: Mechelen in Vuur en Vlam

Mechelen in Vuur in Vlam breidt dit jaar uit naar drie weekends en drie verschillende locaties. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december sluiten we af in het sprookjesachtige Tivolipark, waar je tijdens een sfeervolle wandeling kunt genieten van vuuranimaties. Je kan je tijdens de wandeling opwarmen aan een van de drank- en eetstandjes die in het park aanwezig zullen zijn.