Weekendtip: nostalgische mode in Antwerpen

De nieuwe tentoonstelling ‘ECHO’ in het ModeMuseum Antwerpen verkent de intieme band tussen kleding en herinnering, door de ogen van kunstenares Louise Bourgeois , ontwerpster Simone Rocha en choreografe Anne Teresa De Keersmaeker . Zij zijn met elkaar verbonden door de tactiele en emotionele intensitei t van hun werk.Deze tentoonstelling gaat over wat we meedragen van onze kindertijd en jeugdjaren, over de ervaring van het moederschap, over koesteren en herstellen, over ouder worden en nostalgie.