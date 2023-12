Zin in een winterwandeling die je terug meeneemt in de tijd? Bilzen verandert dit weekend in een winters dorpje uit een van de boeken van Charles Dickens : denk aan ‘A Christmas Carol’, ‘Oliver Twist’ en ‘Great Expectations’. Een sprookjesachtige belevingswandeling neemt je mee naar de 19de eeuw en de uitvinding van de stoomtrein . Duik achteraf nog in het gezellige Dickensdorp voor een een hapje en een drankje op de sfeervolle kerstmarkt .