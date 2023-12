Tijdens de koudste maand van het jaar wordt cultuurcentrum De Grote Post de warmste plek in Oostende. VUURWERK is een meerdaags festival vol verbinding en verbeelding .

Met woord, muziek en theater van o.a. De HOE, Tijs Vanneste, Lieve Blancquaert en Platform K. Liever zelf doen? Kom langs bij de pakjesbar of de spelletjeskast, leef je uit op de Warmste Dansvloer of ga aan de slag met brieven of textiel.