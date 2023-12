Tijdens de koudste dagen van het jaar, van 21 december tot 7 januari , viert de Plantentuin van Meise WinterFloridylle . Een (kindvriendelijke én rolstoeltoegankelijke ) wandeling van 3,5 kilometer neemt je mee langs de winterpracht in de tuin. Wandel over de verlichte Eilandtuin, door het sprookjesachtige bamboebos en ontdek het Plantenpaleis by night. de 20 lichtinstallaties worden opgefleurd met een streepje muziek, speciaal gecomponeerd door Piet Goddaer (Ozark Henry).