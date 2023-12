Weekendtip: WonderLights aan het kasteel van Groot-Bijgaarden

Deze winter moet je voor de meest magische lichtjes aan het historische kasteel van Groot-Bijgaarden zijn. WonderLights,een van de grootstelicht- en lantaarfestivals in ons land, nodigt je uit omtraditionele, handgemaakte lantaarns en installaties te bewonderen. Het 1,7 km lange parcours van de lantaarntocht situeert zich rondom het kasteel van Groot-Bijgaarden, dat al sinds de 17de eeuw bekend staat om zijn prachtige tuinen, magische bossen en prachtige gebouwen in Vlaamse Renaissancestijl. Hiervoor werden meer dan 1.000.000 ledlampen geplaatst! Zodra de duisternis valt, wordt de Tuin van Eden tot leven gebracht en de rijke dierenpracht van onze planeet ontwaakt. Voor de jongste bezoekers wacht een betoverende wintertuin, waar men de kerstmagie kan voelen met elfjes, eenhoorns en zelfs een Kerst Express trein!

WonderLights is een productie van Zigong Lantern Group. «We waren erg blij dat we de kans kregen om onze bekroonde productie dit jaar in België te laten zien. We hebben speciaal voor het kasteel een ontwerp op maat gemaakt. Je zult een aantal zeer unieke creaties zien. Het wordt een ervaring vol prachtige verlichte lantaarnkunst - voor iedereen en alle leeftijden.», aldus Justin Corsa, CEO van Zigong Lantern Group.