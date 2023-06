La SNCB teste de nouveaux écrans d’information: voici tout ce qui change!

Les écrans d’information de la gare de Nivelles viennent de changer de look: comme à Termonde, la SNCB indique tester sur place un nouveau design améliorant l’information des voyageurs et garantissant une visibilité optimale sur tous les écrans en gare, que ce soit sur les quais, dans le couloir sous-voie ou dans la salle d’attente. Le test est réalisé dans ces deux gares pour vérifier plusieurs aspects techniques. L’objectif est de déployer ce dispositif dans de nombreuses autres gares à l’automne prochain.

Quels sont les avantages?

Le nouveau design offre deux avantages selon la SNCB: il est donne des informations complémentaires aux voyageurs, et est plus lisible. En ce qui concerne les informations en cas de perturbation, les arrêts intermédiaires éventuellement supprimés, les déviations ou les modifications de parcours seront affichés en temps réel. Le prochain train arrivant sur la même voie sera également indiqué sur les écrans des quais et le nouveau design permet d’intégrer les gares intermédiaires du trajet.