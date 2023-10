Attentat à Bruxelles: deux morts, niveau de menace relevé… Voici ce qu’on sait de l’attaque de ce lundi soir

Deux décès et un blessé

Sur une vidéo enregistrée par un riverain, on aperçoit un homme vêtu d’une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre à la main. Descendu d’un scooter, il a tiré à plusieurs reprises en rue avant de poursuivre des personnes parties se réfugier dans le hall d’entrée d’un immeuble. Les faits se sont produits vers 19h15. Outre les deux personnes tuées, l’assaillant a fait une autre victime, un chauffeur de taxi, désormais hors de danger. Le suspect, qui a revendiqué son appartenance à l’État islamique dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, a été identifié. Il était toujours en fuite plusieurs heures après l’attaque. Dans une autre vidéo, il se filme, se vantant d’avoir tué trois Suédois, la nationalité constituant une «motivation probable» de son acte, selon le parquet fédéral.

La Suède affrontait la Belgique lundi à 20h45 au stade Roi Baudouin à Bruxelles dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Le match a été interrompu à la suite de l’attaque. Les supporters ont dans un premier temps été priés de rester dans le stade par mesure de sécurité avant que l’arène ne soit progressivement évacuée à partir de 23h45. Le Centre de crise national et Alexander De Croo ont appelé la population bruxelloise à faire preuve de vigilance et à éviter les déplacements inutiles lundi soir.

Niveau de menace relevé

Le niveau général de la menace a été relevé lundi soir du niveau 2 (menace «moyenne») à 3 («grave») dans toute la Belgique, après qu’un homme a attaqué à l’arme feu trois personnes dans le centre de Bruxelles. Dans la capitale, cette menace a atteint l’échelon maximal (niveau 4) et est donc considérée comme «très grave» et «imminente». Cette échelle compte quatre niveaux: le premier correspond à une menace «faible», le deuxième à un danger «moyen», tandis que celui-ci devient «grave» au niveau 3 et «très grave» au quatrième et dernier niveau.