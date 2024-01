Un bar à mousses au chocolat à Bruxelles : la nouvelle attraction gourmande

Quatre saveurs au choix

À la manière d’une crème glacée, les gourmands et les gourmandes peuvent choisir entre quatre mousses au chocolat: chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc vanille de Madagascar et chocolat blanc avec de la framboise. Mehdi Chbouki, chocolatier dans l’atelier, a confié à la DH que la mousse au chocolat noir restait la plus vendue, souvent mélangée avec la mousse au chocolat blanc à la vanille de Madagascar.

«C’est un produit typiquement belge»

«C’est un produit typiquement belge, beaucoup de touristes ne connaissent pas. Certains pensent que c’est de la glace et sont étonnés», a précisé le chocolatier. Et il y a de quoi se tromper et de penser qu’il s’agit de crème glacée. Ces mousses au chocolat sont servies dans un «petit pot» et comme pour les glaces, les clients peuvent choisir deux boules et donc faire un mélange. Ils peuvent ensuite aussi choisir un topping qui recouvrira le dessert. Le tout pour 5 €.